Evacuata la stazione di Faenza nella mattinata di giovedì intorno alle 9.30. Da una cisterna, caricata a bordo di un treno merci, è fuoriuscito liquido infiammabile. Necessario è stato l’intervento dei Vigili del Fuoco, arrivati sul posto con due squadre. Per questioni di sicurezza è stata sospesa anche la circolazione dei treni.

Al termine dell’intervento dei Vigili del Fuoco, l’emergenza è rientrata poco dopo le 10.30. Le indagini dovranno ora ricostruire quale sia stata la causa della perdita dalla cisterna.