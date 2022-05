Amuchina Gel XGerm, sale a bordo dei 208 treni regionali di Trenitalia Tper, che garantiscono 890 collegamenti giornalieri in tutta l’Emilia Romagna con estensioni in Lombardia, Liguria, Piemonte e Marche.

Tutti gli oltre 450 dispenser installati a bordo nel 2020, e che fino ad oggi hanno erogato più di 26 mila litri di soluzione igienizzante, utilizzeranno il disinfettante mani eletto migliore del test da Altroconsumo.

L’invito a servirsene passerà anche attraverso i 2.100 monitor installati a bordo dei nuovi treni regionali di Trenitalia Tper e le 140 biglietterie automatiche presenti nelle stazioni.

L’accordo fra Angelini Pharma e Trenitalia Tper completa la collaborazione già avviata dalla multinazionale italiana con Trenitalia.

Per Trenitalia Tper si tratta di un’ulteriore iniziativa a tutela dei clienti e dipendenti, in una fase in cui la pandemia sta rallentando ma non cala l’attenzione per tutte le azioni necessarie a garantire ai passeggeri il migliore dei viaggi.