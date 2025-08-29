Trenitalia Tper è alla ricerca di nuove persone, appassionate e motivate, da assumere con il ruolo di macchinista e inserire nel team responsabile della conduzione di oltre 900 corse regionali giornaliere.

Fra i requisiti richiesti un’età compresa fra 18 e 29 anni, un diploma di scuola secondaria quinquennale e la residenza certificata in Emilia-Romagna o a Mantova e provincia da almeno sei mesi. Le sedi di lavoro, che verranno assegnate dall’azienda, sono Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini e Sermide (MN).

Dall’1 al 18 settembre ci si potrà candidare on line su www.lavoraconttx.com e sul sito dell’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna nella sezione Lavoro per Te.

Sarà l’inizio di un percorso che, attraverso la verifica dei requisiti richiesti e un assessment on line, consentirà ai primi 200 di cimentarsi con un test tecnico nel corso del secondo Recruiting Day di Trenitalia Tper, in programma il 13 ottobre a Bologna presso il palazzo della Regione Emilia-Romagna e organizzato in collaborazione con l’Agenzia regionale per il lavoro.

Saranno poi un colloquio tecnico-motivazionale e una visita medica specifica a stilare la graduatoria finale e individuare i 25 candidati che verranno inseriti in azienda con contratto di apprendistato professionalizzante.

Sono stati 23 i giovani selezionati nella prima edizione del Recruiting Day di Trenitalia Tper, il cui processo di assunzione si completerà nel mese di settembre.

Oggi sono 1573 le persone che lavorano in Trenitalia Tper, di queste 502 svolgono il ruolo di macchinista. Dal 2020, anno di nascita della società, sono state assunte 577 persone, di cui 431 per turn over e 146 per crescita aziendale. L’età media è di poco meno di 40 anni, quella dei nuovi assunti nel 2025 supera appena i 27.