Cresce l’offerta dei treni regionali di Trenitalia Tper per consentire spostamenti sempre più sostenibili in vista delle prossime festività.

Complessivamente saranno oltre 64 mila i posti in più, garantiti attraverso l’introduzione di 107 corse aggiuntive.

Di queste 31 potenzieranno i collegamenti previsti in occasione della Pasqua, 32 quelli programmati per il ponte del 25 aprile e 44 saranno quelle a supporto degli spostamenti per il ponte del primo maggio.

Si conferma la vocazione turistica dei treni regionali, utilizzati sempre più anche da chi si sposta nel tempo libero. Nel 2024 la percentuale di coloro che hanno scelto i treni di Trenitalia Tper per viaggi non di lavoro/studio è stata di oltre il 36%.

Il potenziamento dei prossimi giorni interesserà in particolare la Riviera Romagnola, dove sono attesi i flussi maggiori di passeggeri, per accompagnare gli spostamenti verso e da Rimini. Rimini Miramare, Riccione, Misano e Cattolica.

Confermati tutti i collegamenti per Rimini via Ravenna a servizio delle località della Riviera a nord di Rimini.

Saranno poi incrementate le corse da Bologna verso Modena, Reggio Emilia, Parma, Fidenza, Piacenza (e viceversa) con prolungamenti fino a Milano per favorire il flusso dei turisti dalla Lombardia verso l’Emilia-Romagna

Più treni anche fra Bologna e Prato (e viceversa).

Parallelamente Trenitalia Tper potenzierà il numero delle persone dedicate ai servizi di assistenza clienti. Dal 17 aprile al 5 maggio saranno in media 30 al giorno quelle impegnate a terra o a bordo, per un totale di circa 550 presenze.

Tutti i servizi aggiuntivi saranno effettuati con treni di ultima generazione in grado di offrire fino a oltre 700 posti a sedere e di ospitare a bordo anche le biciclette con possibilità di ricarica per quelle elettriche.

Le nuove corse sono disponibili sui sistemi di acquisto di Trenitalia Tper e Trenitalia.