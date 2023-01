La circolazione è ancora sospesa, in corso l’intervento dei tecnici.

I treni Alta Velocità, InterCity e Regionali possono subire ritardi, cancellazioni o limitazioni di percorso.

Il treno IC 608 Lecce (6:23) – Bologna Centrale (15:00) oggi termina la corsa a Pesaro alle ore 13:15..

I passeggeri possono proseguire il viaggio con il treno IC 610 Lecce (8:20) – Bologna Centrale (17:00).

Il treno IC 607 Milano Porta Garibaldi (9:01) – Lecce (20:40) oggi è cancellato da Bologna (11:56) a Pesaro (13:42).

I passeggeri in partenza da Bologna Centrale, Faenza, Forlì, Cesena, Rimini e Riccione possono proseguire il viaggio con il treno IC 609 Bologna Centrale (14:00) – Lecce (22:49).

Attivo il servizio sostitutivo con bus tra Ravenna e Rimini.

Inizio evento – ore 11:50

La circolazione è sospesa in via precauzionale per verifiche tecniche a seguito di un evento sismico tra Forlì e Gambettola e tra Igea Marina e Cervia.

Richiesto l’intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa della circolazione.

I treni Alta Velocità, InterCity e Regionali possono subire ritardi.

Seguono aggiornamenti.