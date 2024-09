Dal 9 dicembre, con il cambio orario invernale, una nuova corsa in partenza da Ravenna alle 7.06 con arrivo a Bologna alle 8.05, completerà l’offerta ferroviaria del mattino verso il capoluogo emiliano, portando a tre i collegamenti diretti in partenza da Ravenna, oggi previsti alle 6.27 e alle 7.55. Anche questo servizio sarà effettuato con un treno elettrico, in particolare un convoglio monopiano, di Trenitalia Tper.

E sempre col nuovo orario invernale prenderà il via anche un nuovo collegamento veloce fra Bologna e Ravenna, con partenza alle 5.50 e arrivo alle 6.50, utile per i lavoratori della prima mattina. Con l’istituzione di questa corsa viene anticipato l’avvio del servizio rapido – ora il primo treno diretto parte alle 6.50 – e vengono portati a tre i collegamenti veloci mattutini in partenza tra le 5.50 e le 8.05.

Queste le novità per il prossimo inverno messe in campo dalla Regione, in collaborazione con Trenitalia Tper e Rfi, per andare incontro alle esigenze dei pendolari che si spostano sulla linea Bologna-Ravenna. Gli orari indicati potrebbero subire poi qualche modifica, in quanto verranno ufficializzati dal gestore dell’infrastruttura nei primi giorni di novembre, come previsto per la programmazione del nuovo orario.

“Dopo l’avvio della linea passante metropolitana SFM1 Porretta-Bologna-Pianoro- commenta l’assessore regionale alla Mobilità e Trasporti, Andrea Corsini– potenziamo ora il collegamento ferroviario tra Bologna e Ravenna per rispondere alle esigenze di studenti e lavoratori che ogni giorno si recano nel capoluogo. Siamo convinti che un trasporto pubblico più forte, moderno e comodo, possa costituire una valida alternativa al mezzo privato, per un pieno diritto alla mobilità. E per quella crescita sostenibile che vogliamo raggiungere in grado di restituirci città più sane e vivibili”.

La nuova offerta sulla linea ferroviaria Bologna-Ravenna

I due nuovi treni saranno disponibili dal lunedì al venerdì e seguiranno il percorso via Faenza, con un’unica fermata intermedia per la corsa diretta a Bologna, in 59 minuti.

La corsa delle 5.50 da Bologna fermerà anche a Imola e raggiungerà Ravenna in un’ora.

Le nuove corse si aggiungeranno ai sei collegamenti veloci già disponibili, tre in direzione Bologna in fascia pendolare mattutina e tardo serale e tre per rientro pomeridiano pendolare verso Ravenna, con durata del percorso fra 54 e 63 minuti.

Saliranno così dai 38 attuali a 40 (20 coppie) i treni diretti fra il capoluogo emiliano e la città dei mosaici e viceversa.