Treni: il Comune lavora per potenziare i collegamenti con Bologna, Firenze, Forlì e Rimini

I treni e i collegamenti ferroviari giocheranno un importante ruolo all’interno del piano di rilancio turistico ed economico della città di Ravenna. Il Treno di Dante, il treno ottocentesco, è una delle realtà più importanti che dovrebbe vedere la luce nei prossimi mesi all’interno degli eventi di celebrazione legati al Sommo Poeta. Nel consiglio comunale dedicato al turismo, l’assessore Giacomo Costantini ha spiegato i pieni dell’amministrazione ravennate per migliorare i collegamenti via ferro della città. Il Comune è infatti oggi impegnato su più fronti per potenziare il traffico lungo le linee per Bologna, Rimini, Firenze e Forlì.