Sono ben TRE le parrucche che l’impresa Cortese Intermediazioni mette a disposizione della LILT di Ravenna grazie alla prima consegna di “Trecce di coraggio” donate dalle donne della Provincia di Ravenna nei 56 saloni aderenti a Confartigianato che hanno aderito al Progetto “Trecce di coraggio: dona i tuoi capelli, dona coraggio”.

È un risultato che supera le più rosee previsioni della LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) di Ravenna e di Confartigianato Benessere di Ravenna promotrici del Progetto, mirato alla donazione di capelli per la realizzazione di parrucche destinate a persone in trattamento chemioterapico.

Un’idea che ha radici lontane, interrotta dalla pandemia di Covid-19, ripresa nell’autunno del 2023, con l’obiettivo di garantire la certezza del buon esito delle donazioni. Grazie alla convenzione tra la LILT di Ravenna e l’impresa Cortese Intermediazioni, è possibile monitorare l’intero processo: per ogni 3 kg di capelli donati, la LILT di Ravenna riceve una parrucca che viene poi assegnata a una persona in trattamento chemioterapico su segnalazione dell’Oncologia di Lugo, in collegamento con le Oncologie di Ravenna e Faenza. Le imprese del settore benessere sono da sempre molto sensibili a queste tematiche. Attualmente, 56 saloni della provincia di Ravenna hanno aderito all’iniziativa, esponendo una vetrofania con il logo “Trecce di Coraggio”.

Uno degli obiettivi del progetto è sensibilizzare l’opinione pubblica sul fatto che, invece di gettare via i capelli tagliati (con ciocche di almeno 30 cm), c’è la possibilità di donarli, contribuendo al benessere degli altri. I centri di raccolta sono gli uffici di Confartigianato, mentre la LILT si occupa delle spedizioni e, in collaborazione con l’Oncologia di Lugo, della gestione delle parrucche realizzate.

“Confartigianato della Provincia di Ravenna crede molto in questo progetto – dichiara Marilena Sigillo (Milù), Presidente di Confartigianato Benessere – che finalmente risponde a una esigenza molto sentita da noi acconciatori, con il plus di avere un meccanismo che ci consente di avere la prova che le donazioni vanno a buon fine. Faccio un appello ai colleghi acconciatori: aderite a questo progetto, perché facendo il mestiere che tanto amiamo, insieme ai nostri clienti possiamo ridare il sorriso e gioia di vivere a persone che sono in difficoltà.”

Nei giorni scorsi, Confartigianato della provincia di Ravenna, alla presenza dell’assessore ai Servizi Sociali del Comune di Lugo, Fausto Bordini, ha incontrato i referenti provinciali della LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), per consegnare il primo contenitore in cui sono stati raccolti i capelli per la realizzazione di 3 parrucche di capelli veri. L’oncologia di Lugo, assieme alle oncologie di Ravenna e Faenza, sta individuando le tre persone più idonee a ricevere le parrucche. Queste persone, con la consulenza di Milù, sceglieranno la parrucca di loro gradimento che la LILT farà arrivare dall’Impresa Cortese Intermediazioni.

“Il progetto – ha detto la prof. Laura Baldinini Senni, Presidente della LILT di Ravenna – rappresenta sicuramente un’occasione straordinaria per realizzare la mission della solidarietà che, insieme alla prevenzione, costituisce il cardine della nostra associazione. È’ bellissimo e commovente constatare la grande disponibilità e generosità di chi sceglie di dedicare i propri capelli, a cui la storia della cultura riconosce il valore della bellezza e della forza, alle persone che affrontano momenti molto difficili per il trauma della malattia oncologica e per gli effetti devastanti che accompagnano i percorsi terapeutici. Ci auguriamo che il numero dei donatori aumenti ancora. Grazie a tutti.”

Il percorso è collaudato: vogliamo stupirci ancora grazie alla competenza e lungimiranza dei titolari dei saloni aderenti al Progetto e, ancor più, alla generosità delle loro meravigliose clienti.