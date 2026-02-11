Martedì 10 febbraio 2026, alle ore 16, alcuni lettori e dicitori della Compagnia del Buon Umore di Porto Fuori APS, in collaborazione con gli animatori del Cra, hanno intrattenuto gli ospiti della Casa Residenza Anziani Garibaldi – Zarabbini, in via di Roma 31 a Ravenna, con un tradizionale “trebbo” all’insegna della poesia romagnola.

Protagonisti dell’incontro sono stati Iliana Fabbri, Valeria Antonelli, Vladimiro Casadio, Riccardo Ravaglia e Giorgio Ravaioli, che hanno presentato e letto poesie e zirudelle dei principali autori della tradizione romagnola, offrendo agli anziani un pomeriggio di ascolto, memoria e condivisione.

L’iniziativa si inserisce in un percorso già avviato nei mesi scorsi: analoghi appuntamenti si sono svolti a gennaio sempre al Garibaldi–Zarabbini e, tra novembre e dicembre 2025, al Centro diurno Baronio – Pallavicini, a conferma di un impegno costante nel portare cultura e momenti di socialità all’interno delle strutture dedicate agli anziani.