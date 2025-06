Due atleti Istrice Ravenna, Sara Strocchi e Ludovico Ravaglia, assieme a Marco Rontini, faentino del Centro Sportivo Esercito, si sono laureati Campioni Italiani di Speed al Climbing Stadium di Arco (TN). Primato personale per Ludovico (U17M) con 6″35. e Sara (U19F), accreditata di un eccellente 7″14. I due atleti la prossima settimana affronteranno in maglia azzurra la prima gara della stagione in ambito europeo giovanile. Di tutto rilievo anche la condotta di Marco, ormai avviato nei ranghi della Nazionale maggiore.

Nelle altre specialità, Ernesto Placci (U21M) della Carchidio Strocchi, ha lottato strenuamente fin dalle qualifiche dove era riuscito ad ottenere il primo posto, ma in finale si è dovuto fermare all’argento, per un movimento in più dell’avversario. In Boulder, invece, l’ultimo argento di Ravenna è andato a Nicole Francesconi (U19F), autrice di un’ottima prestazione.

La Istrice si è inoltre assestata al quarto posto nella classifica per Team. Piazzamenti nelle varie specialità anche di Caterina Pazzaglia e Giulia Asirelli, quest’ultima sesta in Speed nell’anno di addio alle giovanili. Per la Carchidio Strocchi va ricordata la presenza nelle gare di Giorgio Chiari, Ginevra Castellari, Allegra Luccaroni e, la scorsa settimana dei più piccoli Viola Selle e Luis Verna.

La lettura dei risultati conferma la provincia di Ravenna come punto di riferimento soprattutto per la Speed, nonostante il capoluogo non disponga ancora di una struttura per tale specialità, presente soltanto a Faenza dove i ragazzi della Istrice sono sempre graditi ospiti