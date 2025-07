Si è svolta nei giorni scorsi la cerimonia di ringraziamento per la donazione di tre quadri da parte dell’artista Franco Palazzo a favore della Riabilitazione Degenza dell’ospedale “Umberto I” di Lugo.

Alla cerimonia erano presenti la direttrice del Presidio Ospedaliero di Lugo, Elena Vetri, la direttrice dell’U.O. Medicina Riabilitativa, Cinzia Lotta, la responsabile dell’U.O. di Lugo, Chiara Bellenghi, le coordinatrici infermieristiche, Donatella Donati e Milva Spada, il donatore e la moglie, Franco Palazzo e Rossana, oltre che i medici di direzione e di reparto.

I quadri, dai titoli “Paesaggio Lagunare”, “Deep Blue Venice” e “Miraggio Veneziano”, sono stati installati, su indicazione del donatore, nelle palestre del reparto e lungo il corridoio della degenza.

L’autore ha maturato l’intenzione di donare queste opere durante i giorni di degenza, in parte per mostrare gratitudine nei confronti del personale del reparto e in parte per dare sollievo a chi affronterà in futuro percorsi simili al suo.

La dott.ssa Bellenghi, a nome di tutto il personale di reparto, ha espresso un grande ringraziamento per il dono ricevuto. Le opere donate sono motivo di orgoglio per il personale dell’unità operativa ma soprattutto fungono da sollievo e spensieratezza per tutti, pazienti, familiari e operatori sanitari.

Un ringraziamento speciale al signor Palazzo per la graditissima iniziativa.