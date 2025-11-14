Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato della Questura di Ravenna ha accompagnato tre uomini ai Centri per il Rimpatrio, in quanto, in seguito ad accertamenti, sono risultati non in regola con le norme in ordine alla permanenza sul territorio nazionale.
Nello specifico, sono stati espulsi un cittadino di nazionalità pakistana, di trentacinque anni, in quanto non in possesso di un titolo valido per la permanenza sul territorio nazionale; un cittadino di nazionalità albanese di quarantaquattro anni, già conosciuto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia, e un cittadino tunisino di quaranta anni, anch’esso con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio.
Per tutti, ai sensi dell’art. 14 T.U.I., è stato disposto il trattenimento nei centri di permanenza per il rimpatrio.