Tre panchine al parco Urbani dedicate ad Alessandro Bianchi

Tre nuove panchine al parco Carlo Urbani in memoria di Alessandro Bianchi, giovane del quartiere, che ha perso la vita in un incidente stradale il 17 agosto scorso. Una panchina dedicata alle moto, una al wind surf e una alla pallacanestro, adornata nel pomeriggio di lunedì con le mani di amici e compagni di squadra. Alessandro Bianchi militava infatti nelle giovanili della Blacks Faenza. Le tre panchine sono state progettate e dipinte da Thomas, Matilda e Chiara, tre studenti del liceo Nervi-Severini, in base alle passioni di Alessandro, e sono state pensate poiché, per ragioni burocratiche, non era ancora possibile intitolare ad Alessandro il campetto da basket dove era solito allenarsi nel tempo libero, nonostante su Google Maps si sia riusciti a superare questo inghippo.