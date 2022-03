Mercoledì 16 marzo, nella Sala Conferenze di Romagna Tech in via Granarolo, si è svolta la cerimonia di proclamazione dei laureati in Chimica e Tecnologie per l’Ambiente e per i Materiali – Curriculum: Materiali Tradizionali e Innovativi, Corso di Laurea Triennale del Dipartimento di Chimica Industriale “Toso Montanari” dell’Università di Bologna con sede a Faenza.

La cerimonia, curata dal Coordinatore della sede, Prof. Daniele Nanni, è stata aperta dai saluti dall’Assessora all’Università, Formazione e Sport del Comune di Faenza, Dott.ssa Martina Laghi. A seguire, la Prof.ssa Elisabetta Salatelli, Presidente della Commissione di Laurea, ha introdotto la cerimonia vera e propria, nella quale ciascun candidato ha mostrato una breve presentazione illustrante l’argomento della propria tesi di laurea:

Rocco Di Donato di Ravenna, che ha conseguito la Laurea discutendo l’elaborato “Determinazione della quantità di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) adsorbiti sul nero di carbonio” (svolto in collaborazione con Cabot SpA, di Ravenna);

Beatrice Mazzini di Imola (BO), che ha conseguito la Laurea discutendo l’elaborato “Ottimizzazione della composizione di rivestimenti vetrosi e valutazione delle loro caratteristiche chimico-fisiche per applicazioni nell’industria ceramica” (svolto in collaborazione con Vetriceramici Srl, Casola Valsenio RA);

Elisabetta Tomiato di Faenza (RA), che ha conseguito la Laurea discutendo l’elaborato “Studio archeometrico di ceramiche fenicie e puniche provenienti dall’antico insediamento di Sulky (Sant’Antioco)” (svolto in collaborazione con Cnr-Istec, Faenza RA).

Dopo aver ringraziato ancora una volta tutti i soggetti coinvolti nel lavoro di tesi, in particolare le Aziende e gli Enti di Ricerca che hanno ospitato i laureandi per i loro tirocini, la Prof.ssa Salatelli ha poi proceduto alle proclamazioni, augurando ai nuovi laureati tutto il meglio per la loro futura attività professionale o di studio ulteriore.