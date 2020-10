Tre allestimenti artistici in mostra a Brisighella, tre tecniche diverse esposte negli spazi del Museo Ugonia, nella Galleria comunale e all’ex convento dell’Osservanza, in sedi che arricchiscono la visita del centro storico del borgo medievale o testimoniano, come i locali dell’ex Convento dell’Osservanza, la grandezza architettonica di un passato tutt’ora presente e tangibile.

MUSEO UGONIA

Il Museo Ugonia, con accesso nella piazza su cui si affaccia la Via degli Asini, ha ripreso la sua attività all’inizio dell’estate con la Mostra “I paesaggi astratti” dell’artista brisighellese Laghi Luciano.

La linea segnata da un fiume, rive, crepacci, boschi e zone incolte incontrano faticate aree pianeggianti e coltivate. I colori e i livelli variano come in un puzzle dalle tessere diverse. Aree irrorate campeggiano con colori smaglianti tra arse zone terrose di colore ocra. Tutto questo lo si ritrova nella installazione di Luciano Laghi. Si è formato in campo ceramico e la terra risulta per lui il materiale più congeniale non solo per dare forma ma per aderire quanto più possibile a un ambiente e a un territorio. In Laghi: tagli severi, campiture, colori e superfici che non mimano un dato naturale ma ne colgono la più eterne ragioni.

In proroga fino a Domenica 18 Ottobre

Museo Ugonia P.tta Pianori

Fino a Domenica 18 Ottobre – Festivi e prefestivi dalle 10 alle 12.30/dalle 15 alle 17.

GALLERIA d’ARTE COMUNALE

La Galleria d’Arte Comunale, anch’essa posizionata in pieno centro storico a fianco del Palazzo Municipale, ospita attualmente una mostra di mosaico molto interessante. Non si tratta del solito mosaico ma di un prodotto ben riuscito di perizia professionale, creatività e rara raffinatezza. Antonella Miserocchi con i suoi “Itinerari Musivi”, con ispirazione assolutamente innovativa, è l’artefice di una originale proposta contemporanea dell’arte del mosaico ispirata da una estrema creatività e abilità espressiva, resa ancora più forte dall’utilizzo di materiali diversi. Ricerca dell’eleganza che si intensifica con l’utilizzo costante del vetro oro e l’accostamento studiato dei colori, dell’uso di una texture fine e articolata.

Galleria d’Arte Comunale , V. Naldi, 5

Sabato 3 / Domenica 4 Ottobre, dalle ore 10 alle ore 18

EX CONVENTO dell’OSSERVANZA

Presso l’Ex-Convento dell’Osservanza, ingresso V.Masironi,3, si può visitare “Passaggi” l’allestimento artistico di Luigi Bassetti.

Artista romagnolo, con “Passaggi”, parte proprio dalla torre d’avorio che ciascun artista crea e dentro la quale costruisce il suo universo”. Nel caso di Bassetti, una torre trasparente, che “lascia vedere pienamente, e a volte persino invita, a fare parte di quel mondo, di quelle sue-nostre: fragilità. Paradossi, paure, insicurezze; in una ricerca di forma ed equilibrio, con un dosaggio sapiente del colore e dell’uso della materia”.

La mostra sviluppa un percorso che interessa l’intero Convento, rivendicando nel dialogo con le radici, quella contemporaneità che non è solo linguaggio formale, pittorico, ma voce interiore. Un’occasione per veder anche quanto le vecchie vestigia di un Convento riescano a “sposarsi” bene con un’arte assolutamente contemporanea .

Ex Convento dell’Osservanza, V Masironi,3 , fino a Domenica 11 ottobre.

mercoledì, giovedì, venerdì dalle 16.30 alle 19.30;

sabato e domenica 10.30 – 12.30, 16.30 – 19. 30

Gli ingressi alle mostre sono gratuiti, eccetto il Museo Ugonia a cui si accede con biglietto unico che permette l’ingresso alla Rocca e al Museo.

Le sedi sono aperte nel rispetto delle norme previste dall’attuale situazione di emergenza pandemica da SarsCovid19. È previsto l’obbligo di indossare la mascherina per tutti, di osservare il distanziamento sociale di sicurezza ed il divieto di assembramento.