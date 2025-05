Prosegue a Castel Bolognese il percorso di progettazione partecipata degli spazi pubblici dal titolo “Oh, che bel Castello!”. Domenica 25 maggio è in programma una nuova passeggiata aperta alla cittadinanza, con ritrovo alle ore 9.45 davanti al Municipio in Piazza Bernardi. L’iniziativa, curata dalle esperte di partecipazione Elena Farné e Giovanna Antoniacci, si concentrerà sull’osservazione e sull’ascolto di proposte legate alla fruizione di parchi, giardini e spazi pubblici all’aperto. L’invito è rivolto a tutte le persone che amano stare all’aria aperta tra giardini e parchi, da soli o in compagnia di amici e famiglia, interessate a contribuire con idee e visioni sul futuro del territorio.

Il programma prevede poi, lunedì 26 maggio nel pomeriggio, una passeggiata rivolta ai giovani tra i 15 e i 25 anni, che risiedono o studiano a Castel Bolognese, per raccogliere suggerimenti e percezioni sulle aree verdi urbane da loro frequentate. L’ultimo appuntamento, in calendario per giovedì 29 maggio, al pomeriggio, coinvolgerà invece le attività commerciali del centro storico, per un confronto diretto su come migliorare e rendere più attrattivi e vitali gli spazi pubblici nel cuore della città.

Le tre passeggiate partecipative sono parte integrante del progetto promosso dal Comune nell’ambito del programma ATUSS – Agenda Trasformativa Urbana per lo Sviluppo Sostenibile, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna. A Castel Bolognese, il progetto ATUSS mira alla rigenerazione architettonica, urbana e ambientale del centro storico, traducendo la strategia locale in interventi concreti su spazi e infrastrutture. I contributi raccolti durante gli incontri saranno rielaborati in un documento di indirizzo, che l’Amministrazione si impegna a condividere pubblicamente e a utilizzare come base per la progettazione futura.

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione online tramite il form disponibile al link: bit.ly/castello-iscrizioni.

L’iniziativa “Oh che bel castello” fa parte delle iniziative finanziate dal Comune di Castel Bolognese nell’ambito della Agenda Trasformativa Urbana per lo Sviluppo Sostenibile-ATUSS della Unione della Romagna Faentina dalla Regione Emilia-Romagna attraverso il programma Operativo FESR 2021-2027″.