Nel pomeriggio di ieri, l’U.P.G.S.P. della Questura di Ravenna, durante l’attività di controllo del territorio, ha provveduto a denunciare tre giovani per il reato di ricettazione.

I tre soggetti stavano montando uno pneumatico su un’autovettura che si presentava con gli sportelli ed il baule completamente aperti; uno dei giovani, alla vista degli operatori di Polizia, in modo repentino ha gettato il telecomando dell’auto al di là di un muretto. Il dispositivo è poi stato recuperato.

Dai primi accertamenti, l’auto è risultata essere stata oggetto di una denuncia di furto il giorno precedente ed è stata riconsegnata al proprietario, ma priva della chiave di accensione;. Lo stesso proprietario ha confermato di aver smontato lui stesso la ruota, per evitare un eventuale ulteriore furto, in attesa di sostituire le serrature del veicolo.

Alla luce degli elementi emersi, i tre sono stati accompagnati presso i locali della Questura per gli accertamenti di rito e denunciati per il reato di ricettazione in concorso.