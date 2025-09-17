Brisighella si prepara ad accogliere una nuova edizione della Festa dell’Unità, un appuntamento che unisce tradizione, cultura, gastronomia e socialità. Da venerdì 26 a domenica 28 settembre, presso la storica sede del Circolo Arci – Sala Ambra di Via Barduzzi 11, si alterneranno momenti di riflessione, convivialità e divertimento, in un programma pensato per tutte le età.

IL PROGRAMMA

Venerdì 26 settembre – TORNEO DI MAHJONG A SORTEGGIO

La manifestazione prenderà il via venerdì sera con l’apertura della cucina dalle ore 19:00, dove sarà possibile gustare i piatti della tradizione romagnola: polenta al ragù, tagliatelle, tortelloni burro e salvia, salsiccia e arrosticini con patatine fritte o pomodori alla griglia.

Alle ore 20:30 è in programma il Torneo di Mahjong a sorteggio, che prevede due turni da otto mani con sorteggio iniziale dei tavoli e rotazione dei partecipanti. Il torneo è aperto a un massimo di 40 persone, con una quota di partecipazione di 10 euro e premi per ogni tavolo. Per iscrizioni: Romina (349 3937816) – Tiziana (393 4720490).

Il bar sarà aperto fino a mezzanotte, per accompagnare la serata con un buon bicchiere di vino o un aperitivo.

Sabato 27 settembre –MUSICA E BALLO CON IL TRIO ITALIANO

Dalle ore 19:00 la cucina proporrà nuovamente le specialità romagnole, accompagnate dall’aperitivo al bar.

Alle ore 20:30 spazio alla musica dal vivo con il concerto del Trio Italiano. Il gruppo proporrà un viaggio musicale tra gli anni ’60, ’70 e ’80, con ritmi coinvolgenti come il boogie-woogie e il liscio, per far ballare e cantare tutti i presenti. Anche il sabato il bar resterà aperto tutta la sera.

Domenica 28 settembre – INCONTRO DI GEOPOLITICA “FRONTIERE DI GUERRA E FRONTIERE DI PACE NELL’ERA TRUMP” E A SEGUIRE SPAGHETTI ALLO SCOGLIO E FRITTO MISTO DI PESCE

La giornata conclusiva si aprirà alle 11:00 con un momento di approfondimento culturale: un’occasione per riflettere sui grandi temi del nostro tempo, con voci autorevoli e competenti, unincontro di geopolitica dal titolo “Frontiere di guerra e frontiere di pace nell’era Trump”, organizzato in collaborazione con Geopolis. Interverranno:

(Università di Bologna e Urbino), docente di terrorismo internazionale; Prof. Elia Morelli (Università di Pisa), ricercatore e analista geopolitico;

(Università di Pisa), ricercatore e analista geopolitico; Modera Prof. Alessandro Trabucco, divulgatore RAI Storia.

Alle ore 12:00 si terrà il pranzo di pesce su prenotazione (anche da asporto), con un menù completo che prevede spaghetti allo scoglio, fritto misto di pesce, sorbetto, caffè, acqua e vino al prezzo di 26 euro tutto compreso. Prenotazioni al numero 353 4716456 (Viscardo)

La domenica pomeriggio, a partire dalle 14:30, la festa si chiuderà con la tradizionale tombola, un momento di socialità e divertimento per grandi e piccoli.