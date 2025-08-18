Tre gelaterie ravennati nella guida del Gambero Rosso: per la faentina Peace & Cream è il terzo anno

Peace & Cream a Faenza, Sbrino a Ravenna e Gelati Allegri a Cervia. Sono le gelaterie della provincia di Ravenna inserite nella guida del Gambero Rosso alle Gelaterie d’Italia. La realtà manfreda, con due attività, in via Ravegnana e in Piazza Martiri della Libertà, è quella che da più tempo staziona nelle pagine del rinomato volume, dove ne viene sottolineata la vocazione artigianale e l’innovazione dei prodotti offerti ai clienti. Tante novità e gusti particolari che anche quest’anno, con le temperature record di questi mesi, sono stati molto apprezzati .