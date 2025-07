Tre importanti eventi si terranno alla Spiaggia dei Valori nella settimana dal 7 al 13 Luglio 2025: Siamo felici di invitarvi festa di Inaugurazione della stagione 2025 della Spiaggia dei Valori, che si terrà martedì 9 luglio alle ore 20 qui da noi.

Un momento importante per raccontare i progetti, le novità e l’impegno che continua per rendere le spiagge sempre più accessibili, inclusive e accoglienti per tutti.

Interverranno rappresentanti delle istituzioni, volontari, amici e sostenitori che rendono possibile tutto questo. Vi aspettiamo il 9 luglio, in riva al mare… dove i valori diventano realtà

“La Spiaggia dei Valori” ospita due serate speciali tra inclusione, cinema e criminologia. Due serate consecutive, due eventi di grande rilievo culturale e sociale, nello scenario unico della Spiaggia dei Valori a Punta Marina Terme, un luogo simbolo di accoglienza e inclusione.

11 luglio – ore 20.30

FESTIVAL DEL CINEMA NUOVO – Cortometraggi interpretati da persone con disabilità. La serata segna la presentazione ufficiale del prestigioso Festival Internazionale del Cinema Nuovo, con la proiezione di cortometraggi che mettono in scena talento, autenticità e storie potenti. Un’occasione per riflettere sul valore della diversità nel linguaggio cinematografico.

Intervengono:

• Debora Donati, Presidente dell’Associazione Insieme a Te

• Luigi Colombo, Vicepresidente APS Romeo Della Bella

12 luglio – ore 20.30

GRAFOLOGIA E CRIMINOLOGIA – Killer e vittime analizzati attraverso la loro scrittura

Un incontro affascinante con l’autrice e perito grafologo Candida Livatino, giornalista, consulente per Mediaset e Rai, per un viaggio nella mente di vittime e carnefici attraverso l’analisi della scrittura.

Un tema attualissimo, per comprendere e prevenire femminicidi e crimini violenti.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.