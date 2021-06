Sabato 19 giugno alle ore 17.30 alla Bottega Bertaccini di Faenza, Martina Fabbri Nuccitelli terrà a battesimo il suo libro “Gentile, Cassandra e Francesca. Tre donne alla corte dei Manfredi” (White Line).

Partecipa Maria Rivola.

L’incontro si tiene all’aperto: posti a sedere limitati e distanziati con prenotazione obbligatoria al numero 0546 681712.

Nel mondo dei libri c’è sicuramente qualcosa di nuovo sotto il sole, anzi d’antico, parafrasando il poeta. Ed è la passione e il rinnovato interesse verso le cose del passato che non smette mai di stupire e di rivelare “qualcosa di nuovo”.

E’ il caso del nuovo libro di Martina Fabbri Nuccitelli dedicato a “Gentile, Cassandra e Francesca”.

Tre donne alla corte dei Manfredi, tre nomi che ancora oggi ricordiamo, ma le cui storie da lungo tempo non sono più raccontate, se non per pochi dettagli.

Dopo una prima parte introduttiva sulla condizione femminile negli ultimi secoli del Medioevo, l’autrice ripercorre parte della storia della famiglia Manfredi dal punto di vista di Gentile, Cassandra e Francesca.

Posto che tra la moltitudine di nomi che popolano la Storia, quelli femminili sono molto rari, questo libro intende colmare un vuoto raccontando la vita di tre donne che furono una eccezione, avendo avuto l’opportunità di compiere scelte e partecipare a eventi che sono poi diventati Storia. Una storia che non si è compiuta solo attraverso battaglie, papi e imperatori, ma anche grazie al ruolo fondamentale di queste figure femminili.

Nata a Faenza, Martina Fabbri Nuccitelli ha conseguito la laurea triennale in Storia e la laurea magistrale in Beni archeologici, artistici e del paesaggio presso l’Università di Bologna.

Lavora presso la Biblioteca Comunale “Luigi Dal Pane” e il Museo Civico di Castel Bolognese. È alla sua prima pubblicazione.