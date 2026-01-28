Ravenna celebra la longevità con tre nuove centenarie. Nell’ultimo fine settimana hanno infatti festeggiato i cento anni Pasquina Agatensi, Silvana Martini e Bruna Miserocchi.

Ognuna con la propria famiglia, circondate anche dall’affetto della comunità, hanno ricevuto gli auguri dell’Amministrazione comunale, per la quale festeggiare tre centenarie nello spazio di pochi giorni è un fatto che racconta qualcosa del nostro tessuto sociale e di una qualità della vita che ci si prefigge di preservare e promuovere sempre di più. Oltre agli auguri alle tre centenarie, l’Amministrazione comunale rivolge il proprio ringraziamento alle famiglie e alle comunità che le accompagnano con affetto e riconoscenza.

Pasquina Agatensi ha compiuto cento anni il 26 gennaio, è stata attiva nella comunità fino a tarda età senza mai smettere di aiutare chi avesse bisogno, ha guidato la macchina fino a 97 anni.

Silvana Martini, ha tagliato il traguardo il 25 gennaio, festeggiando con i cinque figli, i nipoti e la sorella.

Anche Bruna Miserocchi ha compiuto i 100 anni il 25 gennaio, festeggiata dall’intera comunità locale insieme ai figli, ai nipoti e alla sorella.

Al 31 dicembre 2025 nel territorio del comune di Ravenna i centenari e ultracentenari risultano 68, di cui 15 uomini e 53 donne.