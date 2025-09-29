Fine settimana ricco di soddisfazioni per il Circolo Ravennate della Spada. L’attività agonistica ufficiale per la stagione 2025/26 si è infatti aperta portando in dote tre medaglie di Bronzo alla Prima Prova di qualificazione Regionale della categoria Assoluti, svoltasi nel weekend al Pala Yuri di San Lazzaro di Savena, valida per la partecipazione alla Prova Nazionale che si terrà, a fine Novembre, a Roma. I nuovi, stringenti, parametri di qualificazione, imposti dalla Federazione Italiana Scherma, non hanno spaventato gli atleti del sodalizio ravennate, scesi in pedana con la determinazione di sempre. A conquistare i tre bronzi sono state nella gara femminile Alessia Pizzini e Lavinia Delfino, mentre in quella maschile il terzo gradino sul podio è salito Manuele Merendi. La gara femminile ha visto in pedana 10 atlete ravennati, sulle 95 partecipanti. Gli assalti ad eliminazione diretta hanno purtroppo registrato un derby giallorosso ma la scalata del tabellone ha consentito non solo alle due atlete medaglia di bronzo, ma anche a Beatrice Fava, fermata ai quarti di finale e quinta in classifica finale, di staccare il pass di qualificazione alla prova nazionale. Dieci invece gli atleti giallorossi nella competizione maschile su 125 iscritti iniziali. Buona giornata già dalla fase a gironi per Manuele Merendi, che superando agevolmente i suoi avversari, fino all’assalto di semifinale, ha ottenuto oltre al terzo gradino del podio il pass per la prova di Roma. I quattro atleti che hanno ottenuto la qualificazione si aggiungono ai due ravennati già qualificati di diritto alla prova nazionale che sono Alice Casamenti e Franceso Delfino. Alla gara hanno partecipato anche Mariasole Romanini, Ginevra Carrozza, Serena Merola, Chiara Giardini, Anna Casamenti, Greta Merola, Elena Antonucci, Lorenzo Santoni, Simone Alan, Ettore Rossi, Costantino Bertucelli, Alberto Ancarani, Lontani Matteo, Niccolò Pederzoli, Tommaso Mazzotti, Riccardo Gennaro e Riccardo De Angelis.

Sostanzialmente soddisfatti i tecnici dello staff presenti a San Lazzaro Pavlo Putyatin, Devis Brunello e Michela Mancinelli, proprio a fronte della difficoltà nelle qualifiche previste ora dagli stringenti nuovi criteri federali a causa dei quali si sono particolarmente ristrette le possibilità di staccare il pass nazionale.