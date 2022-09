ECO Certificazioni, azienda romagnola leader nei servizi di certificazione, valutazione di conformità e formazione in ambito qualità, consegna oggi le 3 borse di studio del valore di 5mila euro ciascuna nei corsi di laurea in discipline STEM – Science, Technology, Engineering e AAE – Advance Automotive Engineering, istituite per l’Anno Accademico 2021/22 in collaborazione con l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

Delle tre borse di studio, due in particolare sono state esclusivamente indirizzate alle studentesse UNIMORE con l’intento di spronare e sostenere le donne ad intraprendere percorsi di studio, e in seguito lavorativi, nel campo delle discipline scientifiche. Questa è una delle tante iniziative messe in atto da ECO Certificazioni per promuovere temi di Diversity & Inclusion anche al di fuori dell’azienda, che ha già ottenuto la parità di genere tra i propri dipendenti e che si è attivata per fornire la Certificazione della parità di genere alle aziende che intendono dare un impulso innovativo e moderno alla propria organizzazione.

I vincitori delle borse di studio

La borsa di studio AAE al Femminile, in memoria di “Antonia Terzi”, brillante modenese che è stata ingegnere di Formula 1 per Ferrari, è stata assegnata alla studentessa Viola Carluccio; la borsa di studio STEM al Femminile, nominata a “Valeria Giannotta“, mamma della Presidente di ECO Certificazione Serena Farina, è stata vinta da Caterina Inchingolo; infine, la borsa di studio STEM dedicata a “Giovanni Coppari”, figura simbolo della formazione giovanile faentina, è stata conferita ad Alessandro Maini.

La Presidente di ECO Certificazioni Serena Farina ha commentato con orgoglio le assegnazioni: “Siamo onorati di poter accompagnare queste giovani menti nel loro percorso di crescita nel mondo delle scienze e della tecnologia. Ogni borsa di studio è dedicata a studenti e studentesse che hanno saputo sfruttare al meglio le proprie capacità, facendosi strada con successo nelle materie STEM e AAE. Una di queste borse di studio porta il nome di mia mamma Valeria, che ha visto nascere ECO Certificazioni ed è sempre stata una figura di riferimento all’interno dell’azienda. Spero, un domani, di poter sentire il nome di questi ragazzi associato a grandi traguardi.”