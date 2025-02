Tre anni di guerra in Ucraina. Associazione Malva: “Stiamo male, ma dobbiamo tenere alta l’attenzione”

Sono passati tre anni dall’inizio dell’invasione russa in Ucraina. Oggi a Ravenna si stimano tra le 500 e le 600 persone accolte con protezione temporanea, mentre l’ultimo dato ufficiale del 2024 era di 900. Per mantenere alta l’attenzione sul tema l’Associazione Malva – Ucraini a Ravenna promuove la mostra fotografica “9 viaggi in Ucraina” alla Casa delle Culture, che inaugura domani, 1 marzo e sarà visitabile fino al 23.