“Spiace che il ministro Musumeci e a ruota, purtroppo, anche l’onorevole Tassinari preferiscano la sterile polemica alla collaborazione istituzionale nell’interesse dei cittadini. Forse pensano ancora di essere in campagna elettorale, per altro conclusa da mesi e non bene per la loro parte politica, e non si siano accorti dello sforzo che tutte le istituzioni hanno profuso, lavorando insieme Governo, Regione e commissario per la ricostruzione, Fabrizio Curcio, affinché la messa in sicurezza del nostro territorio avvenga il prima possibile”.

La sottosegretaria alla Presidenza della Regione, con delega alla Protezione civile, Manuela Rontini, replica al ministro Nello Musumeci e alla deputata di Forza Italia, Rosaria Tassinari, riguardo a presunti ritardi nella richiesta dei fondi per l’alluvione. “Quello che sostengono Musumeci e Tassinari non corrisponde assolutamente al vero- chiarisce Rontini-: non ci sono fondi disponibili non utilizzati e richiesti, tutt’altro, perché a oggi i fabbisogni non coperti da finanziamento per l’alluvione 2024 ammontano a 233 milioni di euro. E non lo diciamo con senso polemico, anche perché il Governo, a quel che sappiamo anche dagli organi di stampa, sta lavorando a un decreto che dovrebbe risolvere questa criticità”.

Rontini sottolinea anche i risultati del dialogo di questi mesi: “E’ molto proficuo, a partire dal lavoro insieme alla struttura commissariale per il decreto che prevede l’unificazione delle emergenze legate agli eventi di maggio 2023 e dello scorso autunno, che ci permetterà di ottimizzare tempi e risorse per coprire gli interventi”.