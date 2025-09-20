Traversara ricorda l’alluvione di un anno fa

Un anno fa l’alluvione di Traversara. Le case della zona di via Torri distrutte dall’acqua del Lamone dopo il crollo dell’argine. Nella serata di venerdì è stato ricordato il disastro. Prima una biciclettata fino a Boncellino, più volte alluvionata in questi anni, con un ponte ferroviario troppo pericoloso per il quale non si sa se verranno stanziati i fondi per sostituirlo. Poi un momento di raccoglimento a Traversara, al quale in realtà hanno voluto partecipare pochi cittadini. Solo a luglio 2025 sono arrivate la nomina del commissario per l’alluvione 2024 e quindi la firma del decreto per permettere di presentare le domande su Sfinge. Per le delocalizzazioni si attendono ancora chiarimenti. Presenti a Traversara erano anche i residenti di Villanova, che da inizio estate attendono i lavori per ripristinare l’argine completamente crepato. Con ampio ritardo, il cantiere sembra poter partire.