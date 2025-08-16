Traversara: nuovo esposto in Procura per la vegetazione presente nel Lamone

Nuovo esposto in Procura da Traversara per la vegetazione presente all’interno dell’alveo fluviale del Lamone. A depositarlo è stato Gianluca Sardelli, che ha notificato l’atto anche alle amministrazioni comunali delle città lungo il Lamone, alla Regione, all’Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale, al Commissario Curcio, all’autorità di bacino, a Carabinieri e Questura.

Con Ferragosto ormai alle spalle, a un mese di distanza dall’anniversario dell’alluvione di Traversara, residenti e sfollati della frazione di Bagnacavallo continuano a vivere nella paura che possa nuovamente ripetersi quanto accaduto in passato.