Ad un anno dall’alluvione e dalla rottura dell’argine del Fiume Lamone che ha sconvolto la Frazione di Travesara, abbattendo e distruggendo case e servizi, il Commissario del Governo, Ing. Curcio, ha nominato la Commissione tecnica straordinaria che segna l’inizio del percorso di ricostruzione. La delibera è pubblica ed è già sul sito del Commissario Straordinario.

“Le case sono, ad un anno di distanza li, a ricordarci il disastro e a ricordarci che bisogna fare in fretta.

Le famiglie che le abitavano sono a tutt’oggi sparse in appartamenti di fortuna, chi da parenti, chi in affitti trovati sul mercato a Lugo o a Bagnacavallo. Il disagio è enorme e sta venendo meno la fiducia. Ci sono persone anziane che non possono continuare a lungo a vivere in questa situazione. La nomina di questa Commissione fa partire un percorso che deve essere breve, Le famiglie sono al limite della sopportazione, e vedere che per un anno non si è mosso nulla crea sfiducia.

Per questo la nomina di questa Commissione è importantissima”, dice Luisa Babini, da poco eletta dai cittadini di Traversara, Presidente del Consiglio di Zona di Traversara. “Questa Commissione è importante, spiega Luisa Babini, perché da qui possiamo pensare che le cose stiano partendo e finalmente si cominci a capire cosa ne sarà delle case distrutte e come verranno ricostruite. Il Sindaco di Bagnacavallo aveva richiesto l’attivazione di questa Commissione tecnica straordinaria e proprio in relazione alle particolari criticità connesse agli interventi di ricostruzione pubblica e privata a Traversara.

Grazie al Sindaco questa Commissione ora c’è e si dovrà esprimere, in particolare, sul piano delle demolizioni e per organizzare un cantiere unico in tutta la zona rossa. A seguito della richiesta del Sindaco il Commissario, per la zona di Traversara, ha integrato la Commissione permanente, già nominata, con esperti del territorio: l’Architetto Marina Doni quale componente effettivo e l’Ing. Sara Matini supplente ed inoltre il Dott. Arnaldo Agresta in rappresentanza della Prefettura- ufficio territoriale del Governo.

Le risultanze della Commissione, che, dice la delibera di nomina, di norma opera entro 45 giorni, salvo proroghe, sono formulate al Commissario Ing. Curcio che ne terrà conto per gli atti che dovrà assumere. Sono molto felice, dichiara Luisa Babini, perché questa nomina rappresenta l’inizio di una fase nuova, finora non si è mosso granché, anzi direi niente. Questa Commissione mi fa pensare che le cose stiano partendo.

Si potranno prendere le decisioni circa le demolizioni le successive ricostruzioni.

Certo, continua Luisa Babini, non è tutto risolto e il percorso sarà ancora lungo, ma possiamo dire che, ad un anno di distanza dal disastro, si parte. Mi auguro che la partenza per la ricostruzione di Traversara sia il più veloce possibile. Ci sono ancora 53 famiglie che vivono fuori di Travesara e che noi dobbiamo riportare a casa nel più breve tempo possibile. 53 nuclei famigliari sono tanti per una realtà così piccola.

Traversara è un piccolo paesino ma è ben organizzato. Cè un mini-market fornitissimo con prodotti di qualità e molto efficiente, la farmacia con servizio di CUP, il bar che rappresenta il luogo di ritrovo e due bravissimi parrucchieri. Il Paese è ripartito ma dobbiamo fare in modo che tutti i traversaresi tornino nelle loro abitazioni. Quelle danneggiate devono essere ripristinate a breve e vanno ripristinati i servizi pubblici distrutti dall’alluvione.

Occorre procedere con la demolizione e la successiva ricostruzione delle case distrutte perché il disagio di vivere in modo precario, il dolore di avere perso quanto fatto coi sacrifici di una vita, deve essere alleviato, almeno un po’, dalla speranza di potere vedere la propria casa ricostruita per ritrovare un briciolo di normalità e di tranquillità.

Ovviamente ci aspettiamo che vengano anche intraprese tutte quelle opere di messa in sicurezza del territorio, perché vivere con la paura che possa riaccadere non ci fa stare per niente sereni.

Il Comune si è impegnato molto per questo risultato e come Presidente del Consiglio di Frazione ringrazio il Sindaco che troviamo sempre al nostro fianco. Le cose non dipendono dal Comune, ma sappiamo che sul Sindaco e su tutta la Giunta Comunale possiamo sempre contare. Insieme al Comune stiamo organizzando per il 19/9, a Traversara, primo anniversario del disastro, un momento di ricordo, unitamente ai Consigli di zona di Boncellino e Villanova. Faremo una biciclettata che unisce idealmente la rotta a Boncellino del 2023 con quella di Traversara del 2024. Alle 19 ci sarà poi un momento di ricordo coi Presidenti delle 3 Frazioni e del Sindaco Matteo Giacomoni. La serata verrà chiusa da Ilaria Baruzzi, traversarese di nascita, che ha scritto un racconto in poesia sul disastro di Traversara.”

Luisa Babini – Presidente del CdZ Frazione Traversara