In mattinata il sindaco di Bagnacavallo Matteo Giacomoni ha incontrato, presso la caserma dei Carabinieri di Traversara, gravemente danneggiata dall’alluvione, il capitano della Compagnia di Lugo Cosimo Friolo assieme a referenti della logistica del Comando provinciale dei Carabinieri e del Provveditorato alle opere pubbliche. Era presente il luogotenente di Bagnacavallo Giuseppe Lettini.

Si è fatto il punto sui necessari lavori di risanamento e ristrutturazione dell’immobile per farlo tornare alla piena operatività; nel frattempo, nei prossimi giorni verrà installata nell’area della caserma una stazione mobile dei Carabinieri a servizio della popolazione come punto di supporto e informativo.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Giacomoni, che ha sottolineato come «con la stazione mobile in pochissimi giorni si riesca a restituire alla cittadinanza un servizio di primaria importanza. Ringraziamo l’Arma per la grande celerità con cui ha operato – ha osservato – e si è attivata anche per programmare i lavori di ristrutturazione della caserma di Traversara.»

Sul fronte lavori, proseguono parallelamente sia quelli dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile sugli argini sia quelli coordinati dal Coc per il ripristino delle zone alluvionate.

Il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale effettuerà domani, sabato 28 settembre, un intervento sulla rete scolante in via Torri, per cui il tratto tra la San Vitale e via Ca’ del vento sarà chiuso al traffico. I residenti di via Torri potranno accedere da via Ca’ del vento.

In tema invece di rifiuti, a Traversara Hera ha temporaneamente sospeso il servizio di raccolta porta a porta. Per i soli residenti nella frazione i cassonetti per la raccolta differenziata sono stati collocati sia in via don Rambelli sia in piazza del Partigiano. Continua inoltre la possibilità di esporre i rifiuti da alluvione sul fronte della propria abitazione, il recupero è sempre in carico a Hera.

Quanto alle donazioni, si ricorda di prestare la massima attenzione a eventuali truffe effettuate da privati. Si ricorda che la raccolta fondi ufficiale è quella avviata dal Comune per le popolazioni colpite, per la quale è possibile donare nelle seguenti modalità: Satispay, PagoPa, bonifico bancario all’Iban IT 80Z0627013199T20990000280 – Causale “Raccolta fondi emergenza alluvioni Bagnacavallo”. Alla stessa raccolta fondi aderisce la festa “San Michele per l’alluvione”.

L’Amministrazione comunale vigilerà su raccolte che non sono collegate a quella ufficiale e stanno comparendo sui social e su altri canali.

Numeri utili:

334 2192758 (attivo dalle 8 alle 18) è il numero per segnalazioni, richieste di interventi tecnici e ripristini, disponibilità di abitazioni.

800 072525 è il numero verde della Polizia Locale riservato solamente alle emergenze.