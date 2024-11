Il Comitato “Progetto Futuro Sicuro” di Traversara annuncia un interessante incontro con il Colonnello dell’Esercito Italiano, Carlo La Torre, capo ufficio ricostruzione privata.

Nell’appuntamento, previsto per martedì prossimo, 19 novembre dalle ore 17.00 presso il “Bar Dante” di Traversara, saranno presenti i tecnici della struttura commissariale della ricostruzione del 2023.

Saranno a Traversara appositamente per rispondere a tutte le domande tecniche legate ai risarcimenti per le alluvioni del 2023. “Dal momento che dopo le imminenti elezioni regionali verrà nominato il nuovo commissario per la ricostruzione dell’alluvione del 2024” – ricostruisce il Comitato nato dopo la devastante alluvione del 19 settembre scorso – “quasi certamente le regole e le modalità per la presentazione delle domande di rimborso saranno molto simili a quelle del 2023. Per questo” – l’invito del Comitato fondato da Gianluca Sardelli – “è importante che i cittadini partecipino facendo anche domande mirate affinché vengano chiariti i loro dubbi”.