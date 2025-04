Giovedì 9 aprile, in occasione della Giornata della Gratitudine organizzata durante la Festa della Primavera in Fiore di Traversara, i Lions hanno consegnato una somma di 8.500 euro in buoni alimentari destinati alle famiglie colpite dall’alluvione.

La cerimonia si è svolta davanti a un pubblico di oltre 500 persone.

Erano presenti una rappresentanza dell’Amministrazione comunale di Bagnacavallo, Grazia Morelli e Angelo Ravagli dell’Associazione “Traversara in fiore”, i presidenti dei Lions Club Michela Michelini (Bagnacavallo), Claudio Mingozzi (Argenta Terre del Primaro) e Patrizia Vignudelli (Ferrara Ducale), numerosi soci Lions e una delegazione di nuclei familiari.

Durante l’evento è stato ricordato l’impegno del Lions Club di Bagnacavallo, attivo fin dai primi giorni dell’emergenza con interventi mirati ai bisogni della comunità locale. Il progetto ha visto la partecipazione e il sostegno di numerosi club Lions, tra cui quelli di Argenta, Cernobbio, Ferrara e Monferrato, che hanno contribuito con donazioni e materiali di prima necessità: forniture sanitarie, stoviglie, piastre elettriche e altri beni essenziali.

I buoni spesa, destinati alle famiglie individuate all’interno della “zona rossa”, saranno utilizzabili presso il negozio alimentare della frazione, contribuendo così anche al sostegno dell’economia locale.