Traversara: centinaia le persone salvate. Continuano le ricerche dei due dispersi

900 circa sono le persone che abitavano il centro di Traversara. La maggior parte di loro sono state tratte in salvo in queste ore grazie all’intervento degli elicotteri dei Vigili del Fuoco, dell’esercito e dell’Aeronautica. Vista la forza della corrente della piena, solo per via aerea le case sono state raggiungibili. I mezzi anfibi a disposizione dei militari e delle squadre speciali dei Vigili del Fuoco non sono potuti intervenire.

Il Prefetto Castrese De Rosa , all’agenzia stampa LaPresse, ha confermato il numero dei due dispersi, per i quali continuano le ricerche. Ha però chiarito che una persona è rimasta probabilmente schiacciata dal crollo del tetto di un’abitazione. L’altra invece sarebbe stata vista trascinata via dalla corrente.