Traversara attende ancora l’ordinanza per accedere a Sfinge e far domanda per i ristori

A quasi un anno dall’alluvione, i residenti di Traversara stanno ancora attendendo l’ordinanza per poter accedere alla piattaforma Sfinge e iniziare a far domanda per ottenere ristori. Nel frattempo nel centro abitato si accumulano i problemi: gran parte della zona devastata in via Torri è inaccessibile ed è diventata nido di sciami di zanzare e tana di topi e serpenti che poi si riversano per tutta la frazione; le abitazioni più danneggiate sono pericolanti e andrebbero abbattute; nessuno conosce il proprio destino; il Lamone continua a far paura.