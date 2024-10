Ancora preoccupazione per i cittadini di Traversara, a Bagnacavallo, dove nella notte, ancora, l’acqua del Lamone ha raggiunto alcune case, trafilando attraverso l’argine in ricostruzione. Giovedì pomeriggio comunque era stata prevista un’evacuazione dei cittadini che non hanno subito nuovi gravi danni. Non tutti però se ne sono andati.