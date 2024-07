Tragico incidente nella mattinata di mercoledì a San Martino in Gattara, dove un uomo è morto, schiacciato da un trattore. Si tratta di un uomo di 78 anni, che stava lavorando in un appezzamento. Quando il mezzo si è ribaltato, per il conducente non c’è stata via di scampo. Inutili i soccorsi del 118.

Sul luogo della tragedia, avvenuta intorno alle 9.30, sono arrivati anche i Carabinieri della locale compagnia per ricostruire le cause che hanno portato all’incidente.