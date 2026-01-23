Trattenere i talenti: primo bilancio della legge regionale del 2023

Sostegno alle amministrazioni comunali per l’apertura di sportelli territoriali dedicati all’accoglienza, all’organizzazione di corsi formativi, alla promozione del sistema produttivo e dell’università. Fondi agli atenei, alle accademie e ai conservatori per progetti che hanno visto il coinvolgimento di studenti e dottorandi. Risorse per progetti d’impresa, legati sempre all’università, ai centri di incubazione e accelerazione d’impresa, ma anche agli asili nido, per aumentare i posti e ridurre le rette. Le commissioni regionali Scuole e Politiche economiche hanno tracciato un primo bilancio della legge del 2023 varata per evitare l’emigrazione dei giovani dai nostri territori. 84 i milioni di euro destinati a creare condizioni di vita e di lavoro favorevoli per i ragazzi