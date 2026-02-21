CNA Formazione Emilia-Romagna, sede di Ravenna, avvia, a partire dal 13 marzo 2026, due percorsi di qualificazione professionale di III livello completamente gratuiti rivolti a giovani tra i 18 e i 24 anni residenti o domiciliati in Emilia-Romagna. Le specializzazioni attivate sono quella di Operatore Trattamenti Estetici e di Operatore dell’Acconciatura, settori in cui la domanda nel mercato del lavoro locale e regionale è in costante crescita.

I corsi, realizzati in collaborazione con CNA Ravenna e in programma presso la sede di Ravenna in Viale Randi 90, si rivolgono a giovani che non sono in possesso di un diploma o di una qualifica professionale, che risultino disoccupati o non occupati, oppure che siano titolari di un contratto di apprendistato di I livello.

Ciascun percorso prevede 990 ore di formazione complessiva, di cui 495 dedicate a stage in azienda, con l’obiettivo di garantire un apprendimento concreto e direttamente spendibile nel mondo del lavoro.

Al termine del percorso, previo superamento dell’esame finale, i partecipanti conseguiranno la Qualifica Professionale di riferimento, titolo riconosciuto che consente l’inserimento immediato nel settore oppure il proseguimento degli studi con l’accesso al quarto anno e il conseguimento del Diploma Professionale di IV livello.

Le iscrizioni sono aperte fino al 5 marzo 2026.

Informazioni dettagliate sui corsi sono disponibili sul sito di CNA Formazione Emilia Romagna ai seguenti link: Operatore trattamenti estetici -www.cnafoer.it/corsi/operatore-trattamenti-estetici-ravenna/ , Operatore dell’acconciatura -www.cnafoer.it/corsi/operatore-dellacconciatura-ravenna/

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare CNA Formazione Emilia-Romagna – sede operativa di Ravenna, Viale Randi 90: referente Tania Panizza, tel. 340 5396958, e-mailpanizza@cnafoer.it.