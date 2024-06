Il dialogo di queste settimane fra Start Romagna, Provincia e Comune di Ravenna, allo scopo di riordinare l’offerta degli abbonamenti, ha visto completare il quadro delle tariffe del trasporto pubblico locale in vigore dallo scorso mese di settembre con nuovi titoli di viaggio.

Il primo si rivolge alla popolazione over 70, che precedentemente poteva disporre del vecchio titolo di viaggio denominato Over 70, con un’offerta che tiene conto delle opportunità già offerte dalle tariffe agevolate regionali ‘Mi Muovo Insieme’ alla popolazione con ISEE entro i 15.000 euro o con certificazione di invalidità.

Il nuovo titolo Over 70, in vendita da fine maggio presso il Punto Bus Start Romagna con validità dal 1° giugno 2024, ha una tariffa di 256 euro e sarà valido su tutta la rete della Provincia.

Grazie al rimborso idrocarburi di cui possono beneficiare i residenti a Ravenna, che vale il 70% del costo sostenuto, il costo reale dell’abbonamento scende a 77 euro.

Anche i residenti nelle altre località del territorio provinciale potranno beneficiare di una condizione tariffaria agevolata. Grazie alle risorse destinate dalla Provincia, infatti, a partire dal 1° giugno il costo di acquisto per l’utenza Over 70 scende a 156 euro (esclusi i residenti del Comune di Ravenna, per cui valgono le condizioni sopra descritte).

Va ricordato che resta attiva l’opzione ‘Mi Muovo Insieme’ su tutto il territorio provinciale.

Il terzo titolo, Mobility, si inserisce nello sviluppo delle collaborazioni tra Start Romagna e le aziende con politiche di mobility management: la tariffa scontata del 5% deliberata da Start Romagna rispetto alle tariffe regionali (es. abbonamento 1 zona 243 €) può essere ulteriormente ridotta a favore dei dipendenti delle aziende e degli Enti (come il Comune di Ravenna) che sottoscriveranno appostiti accordi con Start Romagna, integrando con loro risorse i costi dell’abbonamento per renderlo più conveniente e incentivare l’uso del tpl. Si tratta di un’opzione che va incontro al ruolo che svolgono i mobility manager all’interno delle imprese e delle Amministrazioni, finalizzata a stimolare l’utilizzo del tpl rispetto ai mezzi privati.