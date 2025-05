La Polizia locale del presidio di Lugo, durante un ordinario servizio di posto di controllo, ha fermato un autocarro condotto da un cittadino italiano che trasportava rifiuti ferrosi ed elettronici senza alcuna autorizzazione. Il conducente ha dichiarato di averli ritirati da privati, ammettendo di non essere iscritto all’Albo nazionale dei gestori ambientali. Di conseguenza, l’automezzo e i rifiuti sono stati posti sotto sequestro e il conducente è stato denunciato a piede libero per attività di gestione di rifiuti non autorizzata. Sarà inoltrata segnalazione alla Guardia di Finanza per gli aspetti fiscali.