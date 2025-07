“Nel corso dell’ultimo Consiglio comunale, il gruppo consiliare La Torre Civica ha presentato un’interrogazione formale per fare piena chiarezza sulla gestione delle donazioni ricevute dal Comune di Sant’Agata sul Santerno a seguito dell’alluvione del maggio 2023.

In particolare, il gruppo ha chiesto all’Amministrazione comunale:

• Quante donazioni da parte di soggetti terzi sono state ricevute finora?

• Quante risorse sono già state utilizzate, e con quali criteri sono stati definiti gli impieghi?

“La trasparenza è un dovere, non una scelta, ha dichiarato Riccardo Vicari, Capogruppo de La Torre Civica, ogni euro donato alla nostra comunità è un gesto di fiducia e solidarietà che va rispettato. Per questo chiediamo che tutte le somme ricevute vengano rendicontate pubblicamente, in modo chiaro e accessibile a tutti i cittadini.”

Il gruppo consiliare La Torre Civica conferma il proprio impegno a esercitare con serietà, responsabilità e rigore il ruolo di controllo politico-amministrativo, con un unico obiettivo: l’interesse esclusivo della cittadinanza di Sant’Agata sul Santerno.”