Trasferimento scuola Mordani, Impellizzeri: “Soluzione migliore, la portiamo avanti con convinzione”

Il Comune intende andar avanti con quella che ritiene essere “la soluzione migliore per la città”, cioè trasferire la scuola elementare Mordani negli spazi della scuola media Guido Novello in piazza Caduti e trasferire in via Filippo Mordani la scuola media San Pier Damiano. A farlo sapere è l’assessora alla scuola Francesca Impellizzeri che sottolinea che il Comune rimane aperto a un dialogo per capire le esigenze delle realtà scolastiche coinvolte e la necessità di interventi di valorizzazione per entrambe le strutture. La riorganizzazione permetterà di dismettere l’immobile in affitto di via Ghiselli che ospita la San Pier Damiano che grava sul bilancio comunale per circa 150 mila euro all’anno