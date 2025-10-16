Sabato, alle 12, in Piazza del Popolo, è in programma un presidio di protesta dei genitori della scuola Mordani contro la scelta dell’amministrazione comunale ravennate di trasferire le classi all’istituto Guido Novello nel 2027-2028. Il progetto è infatti di ospitare al Mordani le classi della scuola Damiano che dovrà abbandonare l’edificio di via Ghiselli.

Secondo i genitori del Mordani, però, il piano del Comune non ha tenuto conto di diversi fattori: innanzitutto, la scuola Guido Novello, al momento, non è attrezzata per accogliere gli studenti della scuola primaria e il relativo servizio mensa; inadeguati vengono considerati gli spazi esterni; saranno necessari lavori di adeguamento, ma i genitori temono che i cantieri possano essere contemporanei all’anno scolastico; per le famiglie della Damiano, molte delle quali vivono fuori le mura storiche, raggiungere la scuola Mordani sarà molto complicato; già quest’anno la scuola Mordani non è riuscita a formare una classe di prima elementare, i nuovi disagi potrebbero portare ad un’ulteriore riduzione delle iscrizioni.

Per tutti questi motivi, sabato 18 ottobre i genitori della Mordani, insieme alle famiglie della Damiano, saranno in piazza a protestare.

Contro la decisione di trasferire la Mordani alla Guido Novello, per lasciare l’istituto del centro alla Damiano, hanno già espresso le loro critiche anche i sindacati e parte dell’opposizione.