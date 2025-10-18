Trasferimento della Mordani alla Guido Novello. La protesta: “Così uccidete la scuola del centro”

Genitori, insegnanti, dirigenti e studenti tutti insieme sabato mattina in protesta contro il trasferimento della scuola Mordani alla Guido Novello. La decisione dell’amministrazione

comunale di spostare la scuola elementare per lasciare posto alla scuola Damiano ha creato un altro centro di contestazione. Sabato mattina quindi è stata organizzata una manifestazione che, partita dalla scuola, ha stazionato sotto il municipio e si è poi trasferita in piazza Kennedy.

La comunicazione del trasferimento, tra l’altro, è arrivata a pochi giorni dall’open day della Mordani, in programma proprio sabato mattina. Oggi la Mordani conta 125 bambini per 7 classi.