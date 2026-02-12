È stato depositato in Assemblea legislativa il Progetto di legge d’iniziativa consiliare della consigliera del Partito Democratico Eleonora Proni, recante ‘Disposizioni in merito al rimborso delle spese sostenute per interventi di trapianto in centri ubicati in altre regioni italiane’. Un atto che mette al centro un principio non negoziabile: nessuno deve essere costretto a rinunciare o a indebitarsi per accedere a una cura salvavita.

Il trapianto di organi è oggi una terapia consolidata ed efficace. L’Italia è tra i Paesi più avanzati in Europa e nel 2024 ha raggiunto 4.276 trapianti. L’Emilia-Romagna, prima Regione a dotarsi già nel 1995 di una legge organica sul sistema trapiantologico, ha costruito una rete di eccellenza organizzata secondo il modello Hub & Spoke, con 23 sedi donative e tre centri di altissima specializzazione a Parma, Modena e Bologna. Nel 2024 sono stati effettuati 498 trapianti sul territorio regionale, mentre 68 cittadini residenti hanno trovato risposta in strutture extraregionali.

“La nostra sanità è un’eccellenza riconosciuta — dichiarano Eleonora Proni, prima firmataria dell’atto, e Paolo Calvano, capogruppo del PD in Assemblea Legislativa — ma sappiamo che esistono situazioni in cui la risposta più appropriata, o più tempestiva, si trova fuori dai confini regionali. In quei momenti le persone e le famiglie vivono già una prova durissima. Non possiamo permettere che alle preoccupazioni cliniche si aggiunga l’angoscia per spese che possono raggiungere migliaia di euro”.

Il Progetto di legge prevede che le Aziende USL rimborsino le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dal paziente e dall’eventuale accompagnatore per esami preliminari, iscrizione in lista, interventi di trapianto o ritrapianto e controlli successivi. Il rimborso potrà coprire fino al 100% dei costi per i nuclei con ISEE fino a 36.151,98 euro — la stessa soglia prevista per l’esenzione dal ticket sanitario — con percentuali progressive per le altre fasce di reddito. La copertura sarà sempre piena per l’accompagnatore nei casi di minori, non autosufficienti o quando previsto dai protocolli clinici, ed è estesa anche al donatore vivente.

“Parliamo di spese reali e concrete: trasporti, settimane di permanenza lontano da casa, alloggi che devono rispettare specifiche condizioni sanitarie, talvolta sanificazioni obbligatorie — proseguono Proni e Calvano —. Sono costi che possono facilmente mettere in crisi un bilancio familiare, proprio mentre si affronta una battaglia per la vita. Questa legge afferma un principio di equità sostanziale: il diritto alla salute, sancito dall’articolo 32 della Costituzione, deve essere garantito in modo uniforme, senza discriminazioni legate al reddito o al luogo in cui si trova il centro più idoneo”.

Per l’attuazione sono stanziati 400.000 euro per ciascuno degli esercizi di bilancio 2026, 2027 e 2028. “È una scelta politica chiara — concludono Proni e Calvano —: rafforzare il carattere universalistico del nostro servizio sanitario e tradurre in atti concreti la cultura della donazione e della solidarietà. Una comunità è davvero forte quando non lascia indietro nessuno, soprattutto nei momenti di maggiore fragilità. Con questo Progetto di legge ribadiamo che l’Emilia-Romagna vuole essere al fianco delle persone non solo con l’eccellenza clinica, ma anche con un sostegno concreto e giusto”.