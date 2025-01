Transizione 5.0: nuova serata organizzata da LA BCC per le imprese

Transizione 5.0, innovazione e sostenibilità al centro di un incontro organizzato a Imola da La BCC ravennate forlivese e imolese per le imprese. Il pomeriggio di approfondimento, ideato in collaborazione con BCC Leasing, è stato tutto focalizzato intorno al piano Transizione 5.0, promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, per sostenere l’evoluzione delle aziende verso servizi innovativi e quindi verso una transizione digitale più efficace. All’incontro hanno partecipato EasyFintech e Finservice, per illustrare alle aziende presenti le opportunità a disposizione.