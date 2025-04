Nel Porto di Ravenna il 4 febbraio scorso è stato sequestrato un carico di 14 tonnellate di componenti per armi. Il carico proveniva da una ditta di Lecco e doveva essere trasportato in Israele, ma è stato bloccato nell’area portuale poiché l’azienda produttrice non disponeva dell’autorizzazione a esportare materiale bellico ai sensi della Legge 9 luglio 1990, n. 185, “Nuove norme sul controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento”.

Ora un gruppo di associazione ha scritto all’Autorità Portuale per chiedere maggiori controlli sulle spedizioni che attraversano il porto di Ravenna:

“L’autorizzazione non avrebbe potuto essere rilasciata, proprio ai sensi della legge citata, stante lo stato di belligeranza di Israele e le sue gravissime violazioni dei diritti umani.

Pochi giorni fa il Tribunale del Riesame ha convalidato il sequestro rigettando il ricorso dell’azienda, ribadendo che si trattava di carichi militari (pezzi di cannone) e che l’azienda non poteva non sapere”.

Asseriscono le organizzazioni ravennati aderenti ai “Fari di Pace” promossi da Pax Christi e the Weapon Watch:

ANPI, ARCI, Auser, BDS, Casa delle donne, CGIL, Comitato per il ritiro di ogni Autonomia

Differenziata, Comitato in difesa della Costituzione, Dalla parte dei minori, Donne in Nero,

Femminile Maschile Plurale, Gruppo Emergency Ravenna, Il terzo mondo ODV, Legambiente, Libera e UDI.

“Come associazioni ravennati e non solo, aderenti alla Campagna Fari di Pace, vogliamo sottolineare un altro aspetto preoccupante.

Chi si occupa della sicurezza, compreso il controllo di armi o loro componenti in transito dal porto di Ravenna (anche verso Israele) è l’azienda Itway S.p.A. in partnership strategica con la società israeliana Radiflow, con sede a Tel Aviv, che vanta strette collaborazioni con le forze armate israeliane oltre a numerose presenze di ex-militari nello staff.

E’ evidente che si tratta di un controllo poco ‘imparziale’ soprattutto se si tratta di carichi militari diretti a Israele. Vi è inoltre il rischio che controllo e sorveglianza possano avvenire a discapito dei lavoratori “scomodi”, che magari vogliono opporsi al traffico di armi.

Per tutto questo abbiamo inviato una lettera all’Autorità portuale.

Mentre restiamo in attesa di una risposta finora non pervenuta, rendiamo pubblica l’iniziativa, anche perché la situazione sopradescritta può comportare rischi per la salute pubblica”.