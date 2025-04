Negli ultimi anni, i metodi di pagamento istantanei hanno rivoluzionato il mondo del digitale. Tra questi spicca Trustly, che consente di effettuare transazioni online in modo rapido, sicuro e senza l’uso di carte di credito o account intermedi. Utilizzando semplicemente le credenziali bancarie, gli utenti possono trasferire denaro direttamente dal proprio conto corrente verso servizi e piattaforme digitali. Vediamo in quali settori sta trovando maggiore diffusione.

Settore dell’e-commerce

Il commercio elettronico è uno dei principali ambiti in cui Trustly ha registrato una crescita significativa. In un settore dove la velocità e la sicurezza delle transazioni incidono direttamente sulla customer experience, Trustly offre un vantaggio competitivo chiaro: permette pagamenti diretti dal conto bancario del cliente al venditore, riducendo al minimo i tempi di attesa e i passaggi intermedi.

Numerosi negozi online in Europa, in particolare nei Paesi scandinavi e in Germania, hanno integrato Trustly per abbattere le barriere d’acquisto e aumentare la conversione durante il checkout.

Secondo dati riportati sul sito ufficiale di Trustly, il sistema è perfetto per le aziende che vogliono ottimizzare l’esperienza di acquisto e diminuire il tasso di abbandono del carrello. Investire su questa tipologia di strumenti conviene anche perché il settore dell’ e-commerce è in continua crescita. Secondo i dati dell’Osservatorio Ecommerce B2c Netcomm, nel 2025 l’è-commerce supererà i 62 miliardi di fatturato, con un incremento da parte delle aziende dei servizi di pagamento e degli strumenti a disposizione per acquisti sicuri e rapidi.

Settore dei servizi finanziari

Anche il mondo dei servizi finanziari sta adottando Trustly, specialmente per operazioni come prestiti, investimenti e assicurazioni. I vantaggi principali risiedono nella possibilità di effettuare verifiche istantanee del conto (Account Information Services) e trasferimenti rapidi in uscita, elementi fondamentali per garantire reattività e sicurezza nelle operazioni bancarie.

All’utilizzo di sistemi innovativi per i pagamenti, va anche affiancato un lavoro di formazione e informazione sull’educazione finanziaria, come ha fatto l’associazione Codici con il convegno Educazione Finanziaria, una risorsa preziosa per i consumatori”, con l’obiettivo di trasferire consapevolezza finanziaria in un contesto in cui è importante saper gestire le proprie risorse economiche e allocarle nel modo più vicino possibile alle proprie esigenze.

Gioco online e piattaforme digitali

Che si tratti di scommettere live o di effettuare un deposito per giocare in tempo reale, l’utente medio non vuole (e non deve) aspettare. Trustly sta guadagnando sempre più popolarità nel settore dei pagamenti digitali, grazie alla sua capacità di garantire transazioni veloci e sicure. In particolare, il servizio ha avuto un grande successo nell’ambito dell’iGaming, dove gli utenti apprezzano la possibilità di effettuare depositi e prelievi in modo immediato e senza complicazioni. Sempre più piattaforme di gioco online stanno iniziando ad accettare Trustly come metodo di pagamento, permettendo ai giocatori di usufruire di una gestione dei fondi rapida e senza frizioni. Molti dei migliori casinò online che accettano Trustly infatti concedono questa soluzione per offrire un’esperienza di gioco più semplice e immediata, rispondendo così alle necessità di un pubblico sempre più esigente. Le piattaforme online permettono ai giocatori di versare e prelevare fondi in tempo reale, senza commissioni aggiuntive, aumentando così la fiducia e la soddisfazione dell’utenza.

Settore dei viaggi e del turismo

Il turismo digitale ha accolto con entusiasmo Trustly, specie nel periodo post-pandemico in cui la prenotazione online ha subito un’impennata. Agenzie di viaggio digitali e piattaforme di booking come Booking.com e eDreams stanno integrando sistemi di pagamento alternativi per garantire un’esperienza fluida ai clienti europei. Grazie alla velocità nelle transazioni e all’assenza di chargeback, Trustly rappresenta una garanzia sia per i viaggiatori che per gli operatori turistici, riducendo i tempi di elaborazione e aumentando l’affidabilità del processo di pagamento. La possibilità di offrire rimborsi istantanei è inoltre un vantaggio competitivo non trascurabile in un settore sempre più attento alla soddisfazione del cliente.