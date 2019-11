Sabato 16 novembre, alle ore 16, alla Sala Cicognani si terrà a Brisighella la seconda edizione dell’appuntamento “Transizione energetica: nuovi orizzonti”.

“Nel corso di questo incontro sarà richiamata l’attenzione sulla gestione di questo delicato problema. La scienza del clima dovrebbe essere meno politica, mentre le politiche climatiche dovrebbero essere più scientifiche. Non possiamo che essere d’accordo con quest’affermazione sottoscritta da 500 scienziati e professionisti (oggi diventati 700). Per questo, a Brisighella la seconda edizione di TRANSIZIONE ENERGETICA : NUOVI ORIZZONTI sarà incentrata sulla cultura, e sull’importanza di analizzare il mondo nei suoi complessi meccanismi ascoltando la voce della conoscenza. Per questo il Professor Prestininzi nel suo intervento a Brisighella parlerà di ambiente, illustrando legami naturali e spiegando il clima, esponendo situazioni attuali, passate e future.

Altro illustre ospite della giornata sarà la Dottoressa Manuela Liverzani Brisighellese già Ex dirigente ENI con incarichi prestigiosi tra i quali, Responsabile dei rapporti con il corpo diplomatico estero in Italia e del coordinamento delle sedi di rappresentanza ENI all’estero, vice Presidente dei rapporti con Confindustria Italia, Presidente del consiglio Energia e Ambiente di Confindustria Basilicata, e altri incarichi di rilievo presso sedi estere. Nel suo intervento la dottoressa Liverzani parlerà dello sviluppo italiano legato gli idrocarburi e illustrerà l’attuale situazione con un occhio particolare all’energia non rinnovabile.

Interverrà Gianni Bessi consigliere regionale in carica e autore del libro “gas naturale l’energia di domani”, voce autorevole del panorama energetico mondiale e ravennate parlerà di geopolitica e di gas naturale, fonte strategica verso la transizione energetica.

Avremo inoltre il piacere di ospitare il Presidente del ROCA Franco Nanni in qualità di rappresentante delle aziende ravennati del settore oil&gas, parlerà del polo ravennate dell’energia, illustrando cambiamenti presenti e futuri e quali prospettive s’intravedono per i lavoratori del settore.

Altro importante ospite sarà Ivan Missiroli della FIOM-CGIL che analizzerà l’andamento occupazionale delle aziende ravennati dirette e indirette legate al settore energetico.

Prima della conferenza che si terrà in una terra ricca di sapori, si potranno degustare prodotti tipici brisighellesi grazie al contributo della CAB di Brisighella”.