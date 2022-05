Bruno Raccanelli e sua moglie Iolanda originari di Ravenna sono le vittime dell’incidente che questa mattina ha coinvolto due ultraleggeri che, per cause in fase di accertamento, si sono scontrati in volo. Nell’impatto è rimasto ferito il pilota di uno dei due mezzi che è riuscito a effettuare un atterraggio di emergenza e che adesso è ricoverato nell’ospedale di Andria: le sue condizioni sono stabili.